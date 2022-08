Großflächiger Stromausfall legte Innsbruck und viele Gemeinden lahm

Innsbruck ‒ Im Großraum Innsbruck ist es gegen 10.45 Uhr zu einem großflächigen Stromausfall gekommen. Laut Homepage der Tinetz waren teilweise 448 Trafostationen in 33 Gemeinden ‒ vor allem in Innsbruck und im Bezirk Innsbruck-Land, aber auch im Oberland bis Stams und Obsteig ‒ "unterversorgt". In der Landeshauptstadt standen die Straßenbahnen still, auch die Ampelanlagen fielen aus. Auch der Flughafen oder die Nordkettenbahnen waren betroffen.