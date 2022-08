Großflächiger Stromausfall legte Innsbruck und viele Gemeinden lahm

Innsbruck ‒ Im Großraum Innsbruck ist es gegen 10.45 Uhr am Montag zu einem großflächigen Stromausfall gekommen. "Bei Umbauarbeiten im Tinetz-Umspannwerk Ost in Innsbruck kam es zu einer Schutzauslösung und in der Folge zu einem großflächigen Versorgungsausfall im Zentralraum", teilte die Tinetz mit.

In Innsbruck standen für rund 45 Minuten die Straßenbahnen still, die Ampelanlagen fielen aus. Auch der Flughafen oder die Nordkettenbahnen waren betroffen. Rund 40 Fahrgäste saßen dort in den Gondeln fest, in der Hungerburgbahn rund 50.