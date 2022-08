„T.C." aus „Magnum": Schauspieler Roger E. Mosley tödlich verunglückt

Hollywood – Die Rolle des gutmütigen Helikopter-Piloten „T.C." hat ihn zu einem der bekanntesten TV-Gesichter der 1980er Jahre gemacht: Der US-Schauspieler Roger E. Mosley ist jetzt im Alter von 83 Jahren tödlich verunglückt. Er starb am Sonntag in einem Krankenhaus in Los Angeles an den Verletzungen, die er sich am Donnerstag bei einem Autounfall zugezogen hatte, wie die Los Angeles Times und The Hollywood Reporter mit Bezug auf die Tochter des Schauspielers berichteten.