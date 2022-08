Raubversuch in Wien: Passanten entrissen betrunkenem Täter Pistole

Wien – Ein 29-Jähriger hat am Montag um 1.15 Uhr in Wien-Neubau zwei Passanten mit einer Pistole sowie seinem Listenhund bedroht und Geld gefordert. Die männlichen Opfer im Alter von 25 und 41 Jahren entrissen dem betrunkenen Angreifer die Schusswaffe und schrien um Hilfe, es kam zu einem Gerangel und der Täter bekam die Pistole wieder an sich. Die Situation verlagerte sich laut Polizei von der Kaiserstraße über die Mariahilfer Straße bis zum Gürtel, wo der Mann festgenommen wurde.