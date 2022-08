Barca-Jubel um Lewandowski: „Er bringt das Camp Nou zum Träumen"

„Er bringt das Camp Nou zum Träumen", schrieb die Fachzeitung Mundo Deportivo. Die Zuschauer seien am Sonntagabend immer wieder von den Sitzen gerissen worden, hieß es. Das Konkurrenzblatt Sport titelte unterdessen zu einem Bild des jubelnden Lewandowski in großen Lettern: „Spektakulär".

Das Team von Trainer Xavi startet am Samstagabend daheim gegen Rayo Vallecano in die spanische Liga. Während man sich in Barcelona auf die kommenden Galavorstellungen freut, verbreitet das Duo „Lewa-Pedri" in Madrid, der Heimat von Erzrivale, Liga-Titelverteidiger und Champions-League-Sieger Real, bereits Sorgen. „Auf die beiden muss man wirklich aufpassen", schrieb dort zum Beispiel die Fachzeitung AS. (dpa)