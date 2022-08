China setzte entgegen Ankündigung Manöver um Taiwan fort

Taipeh, Peking – Entgegen vorheriger Ankündigungen hat China seine Militärübungen vor Taiwan zu Wochenbeginn fortgesetzt. Die chinesische Armee habe weiterhin "praktische Übungen und Schulungen im See- und Luftraum um die Insel Taiwan" ausgeführt, erklärte das östliche Kommando des Militärs am Montag. Peking hatte eigentlich angekündigt, die nach dem Besuch von US-Parlamentspräsidentin Nancy Pelosi in Taipeh begonnenen Übungen am Sonntag beenden zu wollen. Taiwan verurteilte die Fortsetzung.

Am Montag verurteilte Taiwan die erneuten Manöver der chinesischen Streitkräfte. "Chinas Provokationen und Aggressionen haben den Status quo in der Straße von Taiwan beeinträchtigt und die Spannungen in der Region erhöht", erklärte das Außenministerium in Taipeh. Der Regierung zufolge drangen diesmal aber keine Flugzeuge oder Schiffe in die taiwanesischen Hoheitsgewässer ein.