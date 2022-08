Zwei Alpinisten in St. Leonhard in Gletscherspalte gestürzt

St. Leonhard im Pitztal – Zwei tschechische Alpinisten im Alter von 31 und 32 Jahren begaben sich am Sonntag auf eine alpine Hochtour auf den Hinteren Brochkogel und stiegen in Richtung Taschachferner ab. Im Bereich einer steilen, felsigen Flanke, welche in Steileis überging, rutschte einer der Alpinisten aus, wodurch der zweite im Seil mitgerissen wurde.