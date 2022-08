Zwei Bergsteiger bei Touren auf Tiroler Bergen verletzt

Vent, Grän – Zwei Bergsteiger mussten am Montag in Tirol verletzt geborgen werden. In Vent war ein 55-Jähriger mit sechs weiteren Bergsteigern am Guslarferner unterhalb des Guslarjochs unterwegs. Plötzlich rutschte der Deutsche auf dem vergletscherten, felsdurchsetzten Weg aus. Er stürzte und rutschte einige Meter in eine Gletscherspalte. An einem größeren Felsen wurde der Fall gestoppt.