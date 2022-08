„Finden bei uns keine Skandale“: NEOS-Chefin beim ORF-Sommergespräch

Bevor es mit dem eigentlichen Interview losging, wurde Meinl-Reisinger über ihren Urlaub befragt. Diesen habe sie, wie fast jedes Jahr, in der Steiermark verbracht, verriet die Obfrau der NEOS. Nach der kurzen auflockernden Phase wurde es ernst. „Die kleinste Partei im Nationalrat will auf Bundesebene mitregieren.“ Auf Landesebene tun die Pinken das schon – etwa in Wien mit der SPÖ. Die Landesregierung habe Millionen für Inserate ausgegeben. „Konnten sich die NEOS da nicht durchsetzen?“, wird die NEOS-Frontfrau gefragt. „Im Gegenteil“, entgegnet Meinl-Reisinger. Die NEOS hätten für Transparenz gesorgt, allein dadurch sei die Sache publik geworden. Und gegenüber der vorherigen rot-grünen Stadtregierung „haben wir (die Inserate, Anm.) gekürzt“.

Angesprochen auf ihren negativen Saldo beim jüngsten APA-OGM-Vertrauensindex, weist Meinl-Reisinger darauf hin, dass viele Politiker an Vertrauen eingebüßt haben. Die Vertrauenskrise „erschüttert mich“. Aber: „Ich verstehe es.“ In den letzten Monaten habe es in der Politik „viele unschöne Dinge gegeben“. Was will Meinl-Reisinger tun, um das Vertrauen der Bevölkerung zu gewinnen? „Zeigen, was wir anders machen. Das tun wir auch.“ Seit 2012 hätten die NEOS „sämtliche Ausgaben und Einnahmen offengelegt. „Sie finden bei uns keine Skandale. Wir liefern politische Lösungen und verfallen nicht in Hickhack.“ Trotz schlechter Umfragewerte der Regierungsparteien ist Meinl-Reisinger gegen Neuwahlen.