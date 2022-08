Neuer Bildband zeigt besonderen Blick auf Eng Alm

Vomp, Hinterriß – Auf 120 Seiten zeigen die Naturfotografen Heidi Nothegger-Hölzl und Reinhard Hölzl, was hinter dem Naturjuwel Großer Ahornboden und vor allem hinter den Menschen dort steckt. „Es ist ein Bildband mit kurzen Texten, wie etwa den besten Käserezepten der Bäuerinnen, Familienporträts, Einblicken in den Arbeitsalltag bis zu Tipps für Fotografen“, sagt Hölzl. Rund 600 Arbeitsstunden investierte das Fotografenpaar. Es blickte hinter die Kulissen und zeigt authentisch den Almsommer in der Eng.