Autorenbewerb: Gaststubenbühne Wörgl sucht Krimi-Schreiber

Das Stück soll also nicht komplett fertig sein, lediglich die Grundgeschichte aus der Ecke „Krimi“ auf maximal fünf Seiten stehen. Durch Improvisation und Interaktion entwickelt das Ensemble dann eine Bühnenversion. Ein Lokalbezug kann bestehen, ist aber kein Muss. Eine Jury wird die anonymisierten Einreichungen bewerten und den Sieger am 1. November bekannt geben (bis 15. Oktober ein Word-Dokument mit Titel, aber ohne Autorennamen per Mail an kanzlei@ra-steinbacher.at; in der E-Mail selbst Namen, Adresse, Telefonnummer anführen. Info: www.gsbw.net).