Rettung zum Festtag der Katze in Kirchbichl

Dreimal im Jahr gebe es solche Einsätze. „Normalerweise kommen die Katzen schon irgendwann herunter. Aber wenn sie so arg miauen, rücken wir natürlich aus“, zeigt Kommandant Martin Embacher ein Herz für patscherte Fellknäuel. In zehn Metern Höhe krallte sich die Mieze schließlich am Arm ihres per Leiter emporgestiegenen Retters fest, bis sie den sicheren Boden erreichten. (jazz)