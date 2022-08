Zwillinge? Frauen in Innsbruck stahlen Geld aus Lebensmittelgeschäft

Innsbruck – Zwei Frauen haben am Montag gegen 17.25 Uhr aus einem unversperrten Tresor im Büro eines Lebensmittelgeschäftes in Innsbruck mehr als 1000 Euro Bargeld gestohlen. Der Diebstahl wurde laut Polizei erst bemerkt, als eine Mitarbeiterin am Abend die Abrechnung machte.