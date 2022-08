Staatsanwälte auf der Bremse: Nein zu neuer Behörde für „Hass im Netz“

Die Präsidentin der Staatsanwälte-Vereinigung, Cornelia Koller, hält ebenfalls nichts von einer solchen Neuerung. Statt einer spezialisierten Cybercrime-Behörde nach Vorbild der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) seien mehr Ressourcen für Einrichtungen von Polizei und Justiz nötig, sagte sie dem Standard. Koller plädiert für breit gestreute Unterstützung existenter Initiativen gegen „Hate Speech“ und Kriminalität im Internet. Wie die Grünen führt sie an: Bereits vor einem halben Jahr seien bei den Staatsanwaltschaften Wien und Graz Kompetenzzentren installiert worden. Dieses Projekt, an dem derzeit sieben spezialisierte Staatsanwälte mitwirken, müsse „flächendeckend erweitert werden, damit in jeder Staatsanwaltschaft in ganz Österreich zumindest ein Spezialist sitzt, der sein Wissen weitergeben kann“.