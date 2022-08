Prozess um Polizeiarzt in Tirol geht in letzte Runde

Polizei zeigt Polizeiarzt an – das hat es in Tirol noch nie gegeben. Ausfluss dessen ist am Landesgericht ein Prozess wegen Amtsmissbrauchs, der gestern zum zweiten Mal stattfand. Zum Vorwurf, dass der Mediziner in drei Fällen bei Fahrtauglichkeitsprüfungen positive Gutachten ausgestellt hatte, obwohl die Voraussetzungen dafür nicht vorgelegen hätten, wurden gestern von Richterin Heide Maria Paul Polizeibeamte einvernommen.