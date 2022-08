Bologna will Arnautovic nicht ziehen lassen: „Er ist unbezahlbar"

„Wir sind stolz, dass Manchester United an ihm interessiert ist", sagte Bolgonas Sportdirektor Marco Di Vaio im Rahmen des Cupspiels dem TV-Sender Italia 1. Laut Medienberichten hat sein Club ein erstes 9-Millionen-Euro-Angebot des englischen Großclubs für den 33-Jährigen abgelehnt. „Es ist aber keine Frage des Preises", betonte Ex-Nationalspieler Di Vaio. „Er ist unbezahlbar in dem, was er für uns bedeutet. Er steht im Zentrum unseres Projektes."