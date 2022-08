Kühner holte sich bei Simon WM-Tipps

Das österreichische Voltigier-Team fiel gestern wegen Problemen mit Pferd Don Rudi vom vierten auf den zwölften Platz zurück. © OEPS

Herning – Österreichs Voltigier-Team blieb auch am Montag das Pech bei der Pferdesport-Weltmeisterschaft in Herning (DAN) treu. Die Gruppe fiel von Platz vier auf zwölf zurück, weil Voltigier-Pferd Don Rudi bockte. Dominik Eder holte mit Platz acht jedoch ein Top-10-Ergebnis im Einzel. Im Pas-de-deux steht heute die zweite Kür auf dem Programm, die Tirolerin Eva Nagiller greift mit Romana Hintner von Rang sechs aus an. Im Einzel belegte Nagiller den 28. Rang – Isabel Fiala wurde Zwölfte. Florian Bacher wurde im Grand Prix Spezial 18. In der Teamwertung gab es am Ende den neunten Rang, Gold ging an Gastgeber Dänemark.

Der Tiroler Top-Springreiter Max Kühner will sich vor der WM in Herning nicht mit Legende Hugo Simon vergleichen. „Nein, diese Fußstapfen sind nach wie vor sehr, sehr groß“, betonte der gebürtige Münchner am Montag in einer Verbandsaussendung. Kühner geht mit Medaillenchancen in die WM-Entscheidung in Dänemark, die morgen (11 Uhr) mit dem Zeitspringen beginnt. Der Vet-Check mit seinem Ausnahmepferd Elektric Blue P verlief am Montag problemlos.

Bei der vergangenen WM 2018 in Tryon in den USA hatte Kühner Rang sechs belegt – die beste Platzierung eines Österreichers, seit Hugo Simon 1998 in Rom mit E.T. Neunter geworden war. Simon ist vergangene Woche 80 geworden. Kühner, der den Team-Olympia-Zweiten von 1992 als „Vorbild“ bezeichnete, versorgt er aber weiterhin mit wertvollen Tipps. „Ich darf mich glücklich schätzen, Hugo als meinen Freund und Motivator an meiner Seite zu wissen“, verriet der 48-Jährige. Kühner selbst war bei der USA-WM vor vier Jahren bis zum letzten Springen auf Rang zwei gelegen. (TT, APA)