Georg-Büchner-Preis 2022 geht an Emine Sevgi Özdamar

Darmstadt – Die türkisch-deutsche Schriftstellerin Emine Sevgi Özdamar erhält den "Georg-Büchner-Preis 2022". Dies teilte die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung am Dienstag in Darmstadt mit. Der mit 50.000 Euro dotierte Preis gilt als wichtigste literarische Auszeichnung im deutschsprachigen Raum und wird seit 1951 verliehen. Übergeben werden soll die Ehrung an die 75-jährige Autorin am 5. November in Darmstadt.