Ducati droht das Déjà-vu

Silverstone – In einem Punkt waren sich die Experten vor den letzten sowie auch der aktuell laufenden Saison in der MotoGP jeweils einig: Das stärkste Bike ist jenes in Rot. Ducati bringt am meisten Power mit in den Kampf um die Weltmeisterschaft, was den Piloten im roten Overall regelmäßig einen Geschwindigkeitsvorteil gegenüber der Konkurrenz gibt. Auch die Fahrerriege bei der Edelschmiede aus Bologna ist seit Jahren hochkarätig besetzt – und trotzdem droht Ducati heuer einmal mehr ein Déjà-vu der unangenehmen Art.