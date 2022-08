ÖBB empfehlen Reservierungen für starkes Reisewochenende

Wien, Schwechat – Die ÖBB erwarten wegen des Feiertags nächsten Montag ein starkes Reisewochenende. Die Bundesbahnen stocken deshalb das Angebot um 12.000 Sitzplätze auf und bringen mehr Züge auf die Schiene. Auf der Süd- und Weststrecke empfehlen die ÖBB dennoch einen Sitzplatzreservierung. Dies sei der beste Weg, um die am stärksten ausgelasteten Zugverbindungen mit Gewissheit nutzen zu können. Bereits vergangenen Sonntag kam es ob des starken Reisetags zu Zugausfällen am Wiener Flughafen.

So fielen am Sonntagnachmittag zwischen dem Hauptbahnhof Wien und dem Flughafen mehrere Railjet-Verbindungen hintereinander aus. In der App informierten die ÖBB folgendermaßen: "Fahrt fällt aus zwischen Flughafen Wien Bahnhof und Wien Hbf. Bitte benutzen Sie eine andere Verbindung". Laut Auskunft des ÖBB-Personals am Flughafen würden Railjets bei Verspätungen den Abschnitt zwischen Hauptbahnhof und Flughafen auslassen und bereits am Hauptbahnhof kehrtmachen, um Zeit gutzumachen und Verspätungen aufzuholen.