15-Jähriger soll in Deutschland 19-jährigen Bruder getötet haben

Essen – In einer Wohnung in der Stadt Essen im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen haben Polizeikräfte in der Nacht auf Dienstag einen getöteten 19-Jährigen gefunden und dessen 15-jährigen Bruder festgenommen. Ob er für den Tod seines Bruders verantwortlich ist, werde derzeit geprüft, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag gemeinsam mit. Der Notarzt habe nur noch den Tod des schwer verletzten 19-Jährigen feststellen können, sagte eine Polizeisprecherin.