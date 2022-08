Waldbrand am Partystrand auf Insel Pag: Tausende aus Nachtklubs evakuiert

Zagreb – Am bekannten Partystrand Zrce auf der kroatischen Insel Pag ist in der Nacht auf Dienstag ein großer Waldbrand ausgebrochen. Tausende Menschen wurden aus den Nachtklubs evakuiert, Verletzte gab es laut Medienberichten nicht. Das Feuer konnte in der Früh, nachdem ein Löschflugzeug zur Hilfe kam, unter Kontrolle gebracht werden.