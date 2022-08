BP-Wahl: Pogo wirbt um Unterstützung, Rosenkranz schweigt zu FP-Turbulenzen

Dominik Wlazny (Marco Pogo) muss wie seine Mitbewerber 6000 Unterschriften sammeln. © GEORG HOCHMUTH

Wien – FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz und Bierpartei-Gründer Dominik Wlazny haben am Dienstag – dem Starttag für das Unterschriften-Sammeln – mit öffentlichen Auftritten um Unterstützung für ihre Bundespräsidenten-Kandidatur geworben. 6000 Wahlberechtigte müssen Kandidaturwillige bis 2. September für sich gewinnen, um am 9. Oktober am Stimmzettel zu stehen. Insgesamt bemühen sich darum 20 Österreicher und Österreicherinnen, allen voran Amtsinhaber Alexander Van der Bellen.

📽️​ Video | Kandidaten sammeln Unterstützungserklärungen

Rosenkranz sah in einer Pressekonferenz kein Problem darin, diese erste Hürde zu nehmen – und bemühte sich, die innerparteilichen Turbulenzen rund um den Parteiausschluss und Suizidversuch des früheren Abgeordneten Hans-Jörg Jenewein vom Tisch zu wischen. Er werde sich im Wahlkampf "nicht in innerparteiliche Dinge einmischen", betonte er und zeigte sich überzeugt: "Es wird keine Auswirkungen haben und Herbert Kickl sitzt fest im Sattel." Inhaltlich trat er dafür ein, das Covid-Maßnahmengesetz abzuschaffen, forderte er eine rasche unbürokratische Entlastung der Bevölkerung und sprach von "selbstzerstörerischen Russland-Sanktionen".

FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz am Dienstag. © HANS KLAUS TECHT

Pogo mit Wasserflaschen am Podium

Der "Turbobier"-Sänger Dominik Wlazny (alias "Marco Pogo") warb am Dienstag in der Wiener Mariahilfer Straße um Unterstützungserklärungen – und offerierte, eher unerwartet, den Passanten Wasserflaschen, um die "Gegner zu verwirren". Für Wlazny geht es bei seiner Hofburg-Bewerbung darum, "Politik neu zu denken". Die Ereignisse der letzten Jahre hätten diesen "rebellischen Ansatz" in ihm reifen lassen: "Leute brauchen in Zeiten von Krisen mehr Zuversicht und Vertrauen." Auch in Linz, Graz und Innsbruck werden sich Freiwillige auf Werbeständen der Bierpartei in den nächsten Wochen um Unterschriften für ihn bemühen.

Die 6000 erforderlichen Unterstützungserklärungen dürften Van der Bellen und Rosenkranz leicht zusammenbringen. Auch Wlazny sollte es schaffen können – hatte seine Bierpartei bei der Wien-Wahl 2020 doch schon mehr als 13.000 Wähler. Auch der Chef der Corona-Maßnahmengegner MFG, Michael Brunner, kann nach dem Wahlerfolg 2021 in Oberösterreich (mit mehr als 50.000 Stimmen) und den teils recht guten Ergebnissen bei den Tiroler Kommunalwahl im Februar 2022 davon ausgehen, am 9. Oktober am Stimmzettel zu stehen. Ex-FPÖ- bzw. BZÖ-Politiker Gerald Grosz hofft auf seine Follower in den sozialen Medien.

📽️​ Video | Westhoff (ORF) über die Hofburg-Wahl

Auch weniger bekannte Kandidaten wollen auf Stimmzettel

Wesentlich schwieriger ist die erste Hürde am Weg in die Hofburg für öffentlich weniger bekannte Einzelkämpfer oder Bewerber kleinerer Initiativen, die über sich nicht auf ein Netzwerk stützen können. 15 davon werben aktuell über die sozialen Medien und Webseiten um Unterschriften. Sie müssen – wie alle anderen auch – ihre Unterstützer dazu bewegen, aufs Gemeindeamt oder den Magistrat zu gehen und die Unterschrift dort beglaubigen zu lassen – und die Unterstützungserklärungen (Download hier auf der BMI-Webseite) dann dem sogenannten Zustellungsbevollmächtigten zukommen zu lassen.