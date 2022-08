Ein Rudel, das Rinder reißt: Jagd auf Wölfe in Osttirol trotz Welpen

Innsbruck, Lienz – Es waren Gerüchte, wilde noch dazu, die vor einigen Tagen in den sozialen Netzwerken kursierten. Auf der Tscheltscher Alm im Kärntner Lesachtal sollen Jäger zwei ausgewachsene Wölfe und sechs Welpen gesichtet haben. Eine Falschmeldung? Aus Hysterie entstandener Humbug? Oder doch genau so passiert? Eine gestern veröffentlichte Mitteilung des Landes Tirol legt Letzteres nahe.

Das Rudel in Osttirol ist das erste, das sich überhaupt in den österreichischen Alpen angesiedelt hat. Dass in der Gegend ein oder mehrere weitere entstehen, „kann grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden“, erklärt ein Beutegreifer-Experte des Landes auf Nachfrage der . Wie viele Tiere die Wolfsfamilie in Osttirol umfasst, stehe derzeit noch nicht fest. „Normalerweise liegt die Rudelgröße in Europa bei fünf bis zwölf Tieren“, sagt er.