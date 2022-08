„Rudelbildung verhindern“: Wölfe in Osttirol sollen trotz Welpen gejagt werden

Obwohl sie derzeit Welpen haben, sollen die beiden Wölfe 108MATK und 121FATK gejagt werden. (Symbolfoto) © dpa

Innsbruck, Lienz – Das erste Wolfsrudel in Tirol soll nach dem Willen der Landesregierung nicht lange bestehen bleiben. Jenes Beutegreifer-Pärchen, das wegen zahlreicher getöteter Schafe in Osttirol unlängst zum Abschuss freigegeben wurde, soll weiterhin gejagt werden – und das, obwohl es aktuell Nachwuchs führt. Das erklärte LH-Stellvertreter Josef Geisler (ÖVP) am Dienstagnachmittag in einer Aussendung.

Wir müssen unbedingt verhindern, dass sich ein Rudel bildet, das selbst Rinder reißt. Josef Geisler, LH-Stellvertreter (ÖVP)

"Der am vergangenen Freitag nach entsprechender Empfehlung durch das Fachkuratorium Wolf, Bär, Luchs erlassene Entnahmebescheid für die beiden Wölfe 108MATK und 121FATK im Bereich von Lavant bleibt aufrecht", so Geisler nach Einlangen eines DNA-Befundes. Dieser besagt, dass der im Zuge von Schafsrissen am 9. Juli im Gemeindegebiet von Lavant nachgewiesene Wolf mit hoher Wahrscheinlichkeit von den "Problemwölfen" abstammt. Weitere Verwandtschaftsverhältnisse zwischen den mittlerweile sieben verschiedenen, im heurigen Jahr in Osttirol nachgewiesenen Wolfsindividuen wurden bei den DNA-Abgleichen bisher nicht festgestellt.

Geisler: "Bedrohung für sämtliche Almtiere"

"Diese Problemwölfe töten nicht nur Schafe, sondern auch nahezu ausgewachsene Rinder. Sie sind eine Bedrohung für sämtliche Almtiere. Wir müssen unbedingt verhindern, dass sich ein Rudel bildet, das selbst Rinder reißt", erklärte Geisler. Rechtlich sei die Entnahme gedeckt. Das bestätige auch ein vom Land Tirol in Auftrag gegebenes Rechtsgutachten.

In Lavant wurde am 29. Juli ein 300 Kilo schwerer Ochse von Wölfen getötet. Auf unmittelbar angrenzendem Kärntner Gebiet seien heuer bereits drei Rinder bei Wolfsangriffen verletzt worden, eines davon musste notgeschlachtet werden. In der Schweiz habe sich das sogenannte Beverin-Rudel in Graubünden auf Rinder spezialisiert. Dort würde laut Geisler selbst der WWF den Abschuss des Leitwolfes sowie der Nachkommenschaft befürworten.

Wir haben die Situation in Osttirol sehr genau unter Beobachtung und werden jeden erdenklichen Spielraum nutzen, um die Bewirtschaftung der Almen zu sichern. Josef Geisler, LH-Stellvertreter (ÖVP)

"Klar ist, dass im Falle der Erfüllung des Abschussbescheides darüber entschieden werden muss, wie weiter verfahren wird. Das intensive Monitoring wird fortgesetzt. Außerdem werden zusätzliche Wildkameras in diesem Gebiet aufgestellt. Die Jägerschaft wird dringend ersucht, allfällige Bilder bestehender Fotofallen den Behörden zur Verfügung zu stellen", so Geisler.

WWF: Abschuss der Elterntiere wäre Hungertod der Welpen

Bereits am Montag teilte der WWF mit, dass es sich bei den in Lavant in Osttirol zum Abschuss freigegebenen Tieren um ein Pärchen handle, das derzeit Welpen führt. "Ein Abschuss der beiden Elterntiere würde den Hungertod der Jungwölfe bedeuten", sagte Christian Pichler vom WWF. "Das ist weder mit dem Tierschutzgesetz noch mit dem Jagdethos zu vereinbaren."

Das ist weder mit dem Tierschutzgesetz noch mit dem Jagdethos zu vereinbaren. Christian Pichler, WWF

Die Naturschutzorganisation appellierte deshalb an das Land Tirol, "Sachverstand und Ruhe" walten zu lassen. Neben der ersatzlosen Rücknahme des Abschussbescheids soll das Wolfs-Monitoring intensiviert und sollen die Nutztierhalter verstärkt informiert sowie im Aufbau von Schutzmaßnahmen unterstützt werden.

Heuer sieben Wölfe und ein Bär in Osttirol nachgewiesen

Im heurigen Jahr seien im Bezirk Lienz laut Landesregierung bereits sieben verschiedene Wölfe sowie auch ein Bär genetisch nachgewiesen worden. Bei mehreren Rissen Ende Juli im Gemeindegebiet von Anras wurde einmal die DNA eines Bären und vier Mal die DNA eines Wolfs gefunden. Um welche Individuen es sich dabei handelte, sei derzeit noch nicht bekannt. Neben den bereits genetisch erfassten Wölfen wurde in Osttirol außerdem ein weiterer, bislang in Österreich noch nicht registrierter weiblicher Wolf mit der Bezeichnung 163FATK identifiziert. Das ergaben die Genanalysen der Mitte Juni an toten Schafen genommenen Proben im Gemeindegebiet von Matrei in Osttirol.

