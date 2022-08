Nach Zugunglück in Garmisch: Strecke im September wieder fahrbereit

München, Berlin – Nach dem Zugunglück von Garmisch-Partenkirchen sollen die Bahnen nach derzeitigem Stand zu Schuljahresbeginn in Bayern am 13. September größtenteils wieder stabil über die Hauptstrecke von München über Garmisch-Partenkirchen bis Mittenwald fahren, teilte die Deutsche Bahn am Dienstag mit. Nach der Freigabe durch die Behörden will die Bahn in Kürze mit den aufwendigen Reparaturarbeiten an der Eisenbahnstrecke beginnen.