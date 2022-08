Rosenkranz hält sich zu FPÖ-Turbulenzen bedeckt, Kickl attackiert Journalisten

FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz und FPÖ-Bundespräsidentschaftskandidat Walter Rosenkranz bei einer gemeinsamen Pressekonferenz am Dienstag. © HANS KLAUS TECHT

Wien – Der FPÖ-Kandidat für die Bundespräsidentschaftswahl, Walter Rosenkranz, ist bemüht, die innerparteilichen Turbulenzen der letzten Tage vom Tisch zu wischen. Er werde sich im Wahlkampf "nicht in innerparteiliche Dinge einmischen", hielt er am Dienstag bei einer Pressekonferenz fest. Der blaue Generalsekretär Michael Schnedlitz ortete "konstruierte Kampagnen", weil "das System" im Wahlkampf "langsam nervös" werde. FPÖ-Chef Herbert Kickl nahm Journalisten und ÖVP ins Visier.

Entgeltliche Einschaltung

📽 Video | Pressekonferenz von Rosenkranz und Schnedlitz

Sobald Sie das Video laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und APA Videoplattform (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Abspielen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Abspielen

Innerhalb der Freiheitlichen rumort es, weil bei dem früheren Abgeordneten und FPÖ-Mitarbeiter Hans-Jörg Jenewein der Entwurf einer Anzeige gegen die Wiener FPÖ gefunden wurde, wo man deshalb recht erzürnt ist. Jenewein ist daraufhin aus der Partei ausgetreten, am Wochenende wurde ein Suizidversuch des Vertrauten von Bundesparteichef Herbert Kickl bekannt.

"Menschliche Irreleitung in irgendeiner Form"

Rosenkranz, der die Pressekonferenz zum Start des Sammelns der notwendigen Unterstützungserklärungen um einen Tag auf Dienstag verschoben hatte, will sich aus der Causa möglichst heraushalten. "Es wird keine Auswirkungen haben und Herbert Kickl sitzt fest im Sattel", meinte er auf eine entsprechende Journalistenfrage. Auch was die Tonaufnahme interner Gespräche betrifft, hielt sich Rosenkranz zurück: Er kenne die Motivation der Betroffenen nicht, "ich würde eine menschliche Irreleitung in irgendeiner Form sehen, die ich auch einem Parteifreund nachsehen könnte", aber das sei alles Spekulation. Ihm liege das persönliche Schicksal Jeneweins am Herzen, die "parteipolitischen Dimensionen" überlasse er aber dem Generalsekretär.

Es wird keine Auswirkungen haben und Herbert Kickl sitzt fest im Sattel. Walter Rosenkranz, BP-Kandidat (FPÖ)

Schnedlitz betonte, Zerwürfnisse gebe es "nur in den Medien". Man habe im Präsidium gutes Einvernehmen. Bei einem Mitarbeiter sei bei einer Hausdurchsuchung, die nicht im Zusammenhang mit der Partei stand, ein Gerät beschlagnahmt worden, auf dem eine Anzeige gefunden wurde, und deshalb seien auch "dienstrechtliche Konsequenzen gegen einen von vielen Mitarbeitern gesetzt" worden, versuchte Schnedlitz die medialen Wogen zu glätten. Alles rundherum sei "konstruiert".

"Wir lassen uns im Wahlkampf nicht beirren." Einen Termin für die Präsidiumssitzung, bei der es vorwiegend um den nahenden Bundesparteitag gehen werde, gebe es noch nicht. Dort würden natürlich auch die aktuellen Vorfälle besprochen. Nach Rücksprache mit der FPÖ Wien habe man jedenfalls "vollstes Vertrauen", dass sich alle Vorwürfe als haltlos erweisen werden, so Schnedlitz. In der angeblich von Jenewein verfassten Anzeige ging es laut Medienberichten um den Missbrauch von Fördermitteln im Umfeld der Wiener Blauen.

Wiener FPÖ versucht zu beruhigen

Auch die Wiener FPÖ versuchte zu kalmieren: Bei einer Präsidiumssitzung am Dienstagvormittag habe man die "aktuellen Anwürfe" besprochen und intern "eingehend juristisch geprüft", hieß es in einer Aussendung. Diese seien "völlig haltlos und längst widerlegt". Man sei auch "zur Überzeugung gekommen, dass eine Verbindung zwischen der Erstellung der Anzeige und FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl ausgeschlossen werden kann". In den Medien war spekuliert worden, dass Kickl selbst hinter der Anzeige stehen könnte – dies sei "Wunschdenken", meint man in der Wiener FPÖ.

Bereits zu Beginn der Pressekonferenz hatte Schnedlitz die Schlagzeilen auf eine Kampagne der Konkurrenz heruntergespielt: "Wir befinden uns im Wahlkampf", und "das System" werde "langsam nervös", weil es mit der FPÖ zu kämpfen habe, die sich "massiv im Aufwind" befinde – "natürlich auch dank unseres Bundesparteiobmanns", stärkte Schnedlitz Kickl den Rücken. Van der Bellen sitze nicht so fest im Sattel, wie manche glauben, meinte er. Der amtierende Bundespräsident gehöre zu "diesem System", er sei "Schutzschild für die Versager-Bundesregierung", notwendig wäre dagegen ein "Schutzpatron der Bevölkerung".

Auch einzelne Journalisten und Medien – "nicht alle, das möchte ich betonen" – seien "sehr eng mit diesem System verhabert", kritisierte Schnedlitz. Es sei "nichts Neues, dass sich dieses System in Wahlkämpfen zur Wehr setzt", meinte Schnedlitz. "Wir Freiheitliche sind den Gegenwind gewohnt, meine Damen und Herren, seit Jörg Haider."

Kickl mit offenem Brief an "Krone"-Journalisten

In eine ähnliche Kerbe schlug FPÖ-Chef Herbert Kickl in einem offenen Brief an "Krone"-Journalisten, denen die Freiheitlichen die Verletzung der Privatsphäre Jeneweins vorwerfen. Kickl stellte dabei in den Raum, dass die Landespolizeidirektion Niederösterreich, das ÖVP-geführte Innenministerium sowie das Umfeld von Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) eine Rolle bei der Weitergabe von Informationen zum Suizidversuch Jeneweins gespielt haben könnten.

FPÖ-Generalsekretär Schnedlitz versicherte unterdessen, dass sich die Freiheitlichen "mit voller Kraft in diese Schlacht" um den Bundespräsidenten werfen würden. Wahlkampfleiter wird Joachim Stampfer. Für Rosenkranz soll mit 1,5 Millionen Foldern und Kugelschreibern, 300.000 Ansteckern und Aufklebern sowie Radio- und TV-Spots geworben werden.

Rosenkranz zeigte sich natürlich optimistisch, die 6000 Unterschriften zu bekommen, die für eine Kandidatur notwendig sind. Er stellte aber die Frage in den Raum, ob die aktuelle, recht aufwändige Prozedur noch zeitgemäß ist und erinnerte etwa an Möglichkeiten wie die Handysignatur. Außerdem berichtete er von fehlerhaften, etwa zu früh eingereichten und damit ungültigen Unterstützungserklärungen. Er sah das Innenministerium gefordert, an die Gemeinden heranzutreten und "um äußerste Korrektheit" zu ersuchen.

Rosenkranz: Regierungsentlassung bei Wahlsieg möglich