Serena Williams kündigte Karriereende nach US Open an

New York – Serena Williams plant ihren Rücktritt. Dem Modemagazin Vogue erklärte die erfolgreichste Tennis-Spielerin der Neuzeit, dass sie plane, ihre Karriere nach den US Open zu beenden. „Ich mochte das Wort Rücktritt nie. Aber ich entwickle mich weg vom Tennis", sagte die 40-Jährige.

Ihren ersten von bisher 23 Grand-Slam-Titeln gewann Williams 1999 bei den US Open als 17-Jährige. In der Geschichte weist nur die Australierin Margaret Court mehr Major-Siege auf, sie holte aber die meisten vor der Zulassung von Profis. Die am 29. August beginnende US Open dürften nun für Williams zum Ende einer Ära werden. (APA/sda)