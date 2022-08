Gut zu wissen: Was die Wachauer Marille ausmacht – und wie sie am besten schmeckt

Innsbruck – Was wäre der Sommer ohne Marillen? Egal ob in Knödeln, Kuchen oder Marmelade, das Steinobst hat gerade wieder seinen großen Auftritt. Besonders stolz auf ihre Marillen ist die Wachau in Niederösterreich. Zu Recht, befindet auch die EU – und erkennt die „Wachauer Marille" als geschützte Ursprungsbezeichnung an.

Der Großteil der Ernte geht nun via Ab-Hof-Verkauf an Stammkunden. „Die Marillen, die am Boden landen, verarbeiten wir zu Maische und dann zu Schnaps", so Wintner. Auch den gibt es neben Marillenlikör, -nektar, -marmelade und -senf am Hof zu kaufen. Wer die frischen Marillen mit nach Hause nimmt, dem rät Wintner, sie kühl zu lagern und rasch zu essen – oder weiterzuverarbeiten: „Lang lagerfähig sind sie nicht." Sie selbst isst die Früchte am liebsten in Knödeln oder Kuchen – ein Rezept dafür hat sie uns verraten: