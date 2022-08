Alpinunfälle in Tirol forderten am Dienstag zwei Menschenleben

Am Ochsner in Ginzling stürzte ein 66-Jähriger rund 150 Meter ab. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Neustift, Ginzling – Zwei Wanderer starben am Dienstag auf Tirols Bergen. Bei der Suche nach Mineralien auf dem Ochsner stürzte ein 66-Jähriger in Ginzling in den Tod. Ein 75-Jähriger kam bei einer Wanderung in Neustift im Stubaital ums Leben.