Prozess in Innsbruck: OStA-Leiter Fuchs schuldig gesprochen

Oberstaatsanwalt Johann Fuchs am Mittwoch.

Innsbruck – Der Wiener OStA-Leiter Johann Fuchs ist am Mittwoch am Innsbrucker Landesgericht schuldig gesprochen worden. Fuchs musste sich wegen Verletzung des Amtsgeheimnisses und Falschaussage vor dem Ibiza-Untersuchungsausschuss verantworten. In beiden Anklagepunkten wurde Fuchs nun schuldig gesprochen. Er hatte sich nicht schuldig bekannt. Fuchs muss nun 72.000 Euro Geldstrafe zahlen. Das Urteil war vorerst nicht rechtskräftig.