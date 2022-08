„Friseure gegen Armut“ erstmals im Tirol-Einsatz

„Barber Angels“-Präsident Alexander Mayr kümmerte sich mit seinem Team in Innsbruck kostenlos um Haarschnitte und Rasuren.

Innsbruck – Friseure gegen Armut: Das ist die Philosophie der „Barber Angels“, die am Sonntag zum ersten Mal ehrenamtlich in Tirol im Einsatz waren. Im Kontakt- und Beratungszentrum „NIKADO Innsbruck“ haben 16 Mitglieder des sozialen Friseurvereins aus ganz Österreich insgesamt 45 wohnungslosen und von Armut betroffenen Menschen kostenlos die Haare geschnitten. Die Lederkluft der ehrenamtlichen Friseure verhindert dabei Berührungsängste und sorgt für einen Umgang auf Augenhöhe. „Es war ein unglaublich intensiver Einsatz in einer tollen Einrichtung“, erzählt Alex Mayr, Präsident von „Barber Angels Austria“.