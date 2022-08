Kleiner Dorfladen eröffnet: Die Lechkramerin belebt Wängle

Wängle – Bea Wörle wagt die Selbstständigkeit. Und das in einem Umfeld, das ihr alles abverlangen wird. Die Wänglerin hat mitten im Ort einen kleinen Lebensmittelladen eröffnet – am Standort der ehemaligen Metzgerei Gebhard, zuletzt Außenstelle Bäckerei Ihrenberger, die vor rund einem Jahr zusperrte. Am Montag hat „Die Lechkramerin – Der Dorfladen am Lechweg“ aufgesperrt und wird zum Start täglich von 6.30 bis 12.30 Uhr von Montag bis Samstag geöffnet haben. Wörle will die Öffnungszeiten der Nachfrage anpassen, also vielleicht noch nachjustieren. Zielgruppe sind die Wängler, Schule und Kindergarten, Kaffeetrinker und LechwegGeher – in Wängle startet die letzte Etappe nach Füssen.