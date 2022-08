Infiziert mit FFP2-Maske unterrichten

Wien – „Wenn eine Lehrerin oder ein Lehrer sich gesund fühlt und das Gefühl hat, er kann in die Schule gehen, hat er die Möglichkeit wie alle anderen auch.“ ÖVP-Bildungsminister Martin Polaschek hat gestern einen Ausblick auf den Schulstart gegeben. Demnach sollen auch Covid-19-infizierte Lehrerinnen und Lehrer mit FFP2-Maske unterrichten können, wenn sie symptomfrei sind. Es gebe eine einheitliche Regelung des Gesundheitsministeriums für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer – diese solle auch für Pädagogen gelten, erklärte Polaschek. „Wer es für sich verantworten kann, kann in die Klasse gehen.“

„Wir schauen, dass wir zurück in eine Art Normalität kommen“, meinte Polaschek. Er erinnerte daran, dass in den vergangenen beiden Jahren immer wieder das Offenhalten der Schulen eingefordert worden sei. Wenn man nun die Möglichkeit schaffe, ein Schließen von Klassen bzw. Schulen zu verhindern, indem man symptomfreien Infizierten mit Maske das Unterrichten erlaube, dann sei dies vertretbar.

Er halte es für wichtig, dass die Schulen ein integrierter Bestandteil der anderen Maßnahmen sind, meinte Polaschek. Die konkreten Regelungen für den Herbst würden wie geplant am 29. August bekannt gegeben. Bisher haben einige Bundesländer wie Wien oder Burgenland angekündigt, Covid-19-infizierte Pädagogen an den Pflichtschulen nicht in die Klassen zu schicken – dort sind sie die Dienstgeber. In den Tiroler Bildungseinrichtungen dürften jedoch ab Herbst auch infizierte Lehrerinnen und Lehrer in den Klassen stehen. Es gebe „keine Bestrebungen, hier weitere Maßnahmen zu treffen“, die von jenen des Bundes abweichen würden, hieß es kürzlich vom Land Tirol zu Schulen und Kindergärten.