Deloitte: Immopreise steigen trotz Bauboom

Innsbruck – Obwohl in Österreich mehr Wohnungen gebaut werden als in jedem anderen europäischen Staat, sind die Immobilienpreise massiv gestiegen. Das geht aus dem neuesten Property Index des Beratungsunternehmens Deloitte hervor. Nirgendwo in Europa seien mehr Bauprojekte in Planung als in Österreich, betont Deloitte. So wurden 2021 ganze 10,6 Projekte pro 1000 Einwohner initiiert. Mit deutlichem Abstand folgen Polen mit 7,3 und Slowenien mit 6,1 Bauvorhaben auf 1000 Einwohner. Trotz der enormen Bauvolumina werde der Kauf von Immobilien immer schwerer leistbar. Laut Deloitte betrug der durchschnittliche Quadratmeterpreis 2021 bei neuen Wohnungen in Österreich 4782 Euro, das bedeutet innerhalb eines Jahres einen Anstieg von rund 11 Prozent.