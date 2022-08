FPÖ-Kandidat Rosenkranz überlegt, die Regierung zu entlassen

FPÖ-Bundespräsidentschaftskandidat Walter Rosenkranz kritisierte die „selbstzerstörerische Russlandpolitik“ mit den Sanktionen. © APA/Techt

Von Michael Sprenger

Wien – Seinen Wahlkampf hat Walter Rosenkranz schon eröffnet. Mit Auftritten in der Steiermark, Kärnten und Oberösterreich. Am Dienstag meldete er sich bei einer Pressekonferenz zu Wort, die er als eigentlichen Auftakt der Kampagne verstanden wissen will. Seit Dienstag können die Unterstützungserklärungen gesammelt werden.

Geplant war die Pressekonferenz für Montag, wurde aber dann kurzfristig verschoben. Am Montag war man bemüht, innerhalb der FPÖ Ränkespiele zu beenden. So war dann auch der FPÖ-Kandidat für die Bundespräsidentschaftswahl bemüht, die innerparteilichen Turbulenzen vom Tisch zu wischen. Er werde sich im Wahlkampf „nicht in innerparteiliche Dinge einmischen“. Ihm zur Seite saß der blaue Generalsekretär Michael Schnedlitz. Dieser ortete „konstruierte Kampagnen“, weil „das System“ im Wahlkampf „langsam nervös“ werde.

FPÖ-Chef Herbert Kickl nahm Journalisten und ÖVP ins Visier. Innerhalb der Freiheitlichen rumort es, weil bei dem früheren Abgeordneten und FPÖ-Mitarbeiter Hans-Jörg Jenewein der Entwurf einer Anzeige gegen die Wiener FPÖ gefunden wurde, wo man deshalb erzürnt ist. Jenewein ist daraufhin aus der Partei ausgetreten, am Wochenende wurde ein Suizidversuch des Vertrauten von Bundesparteichef Kickl bekannt.

Video | Pressekonferenz von Walter Rosenkranz

Rosenkranz wollte sich lieber damit beschäftigen, was er plane, wenn er die Hofburg-Wahl gewinne. Sein Ziel sei es, der Freiheit, die in den vergangenen Jahren massiv eingeschränkt worden sei, wieder ihren Platz zu geben. Deshalb will er, dass nach der Impfpflicht auch die Covid-Maßnahmengesetze fallen.

Er will gegen die Kostenlawine und Teuerung ankämpfen. Verantwortlich macht er hierfür neben der Corona-Politik auch die „selbstzerstörerische Russlandpolitik“. Er meint damit konkret die Sanktionen.

Und Rosenkranz hielt fest, dass er als Bundespräsident seine „Stimme für die Souveränität“ Österreichs erheben werde. Dies sei notwendig, weil die „EU immer mehr Kompetenz an sich reiße“.

Kritik übt er an Amtsinhaber Alexander Van der Bellen. Dieser habe nämlich nach dem Ibiza-Skandal nur mehr „geschwiegen“. Er hingegen sehe sich als „rot-weiß-roten Patrioten“.

Und wie hält er es mit der Bundesregierung von ÖVP und Grünen? Rosenkranz nahm Anleihe bei Van der Bellen und sprach von einer „wunderbaren Verfassung“. Und diese gebe dem Bundespräsidenten das Recht, die Regierung zu entlassen und den Nationalrat aufzulösen.

Will er also die Regierung als eine der ersten Amtshandlungen entlassen? Er werde so einen Schritt gut abwägen, die Wahrscheinlichkeit liege aber „auf jeden Fall höher als 50 Prozent“. Er erinnerte an die Usance, dass die Bundesregierung dem Präsidenten zum Amtsantritt ihren Rücktritt anbietet. „Unter Umständen, wenn man so ein Angebot bekommt, kann man es durchaus annehmen“, meinte Rosenkranz. „Warum soll man diese schönen Dinge nicht nützen, wenn sie in der Verfassung stehen?“

Schnedlitz versicherte, dass sich die Freiheitlichen „mit voller Kraft in diese Schlacht“ um den Bundespräsidenten werfen würden. Wahlkampfleiter wird Joachim Stampfer. Für Rosenkranz soll mit 1,5 Millionen Foldern sowie Radio- und TV-Spots geworben werden.

Rosenkranz berichtete zudem von fehlerhaften, etwa zu früh eingereichten und damit ungültigen Unterstützungserklärungen. Er sah das Innenministerium gefordert, für eine anständige Wahl zu sorgen.