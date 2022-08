Facettenreiche Ausstellung zu Edith Stein in Stift Stams

Günther Bader, Petra Steinmair-Pösel und German Erd (v. l.) laden nach Stift Stams zur Ausstellung über Edith Stein. © Parth

Stams – Der Namensgeberin der katholisch-pädagogischen Hochschule (KPH) in Stams und Patronin Europas zu Ehren lädt Stift Stams ein, Edith Stein näher kennen zu lernen. Neben einer künstlerischen Auseinandersetzung mit dem Leben und Wirken der vor genau 80 Jahren in Auschwitz Ermordeten – siehe Kulturseite – nähert sich eine Ausstellung dem Wesen der Ordensfrau an.

Entgeltliche Einschaltung

Für den Bischof der Diözese Innsbruck, Hermann Glettler, bündelt die Person Edith Stein das 20. Jahrhundert „wie in einem Brennglas“. Sämtliche Spannungen und vermeintlichen Gegensätze vereint Stein in ihrer Vita. Als geborene Jüdin, stets auf der Suche nach Glauben und Wahrheit, war sie letztlich katholische Christin. Als Mystikerin war Stein zugleich auch anerkannte Wissenschafterin und promovierte als eine der ersten Frauen in Deutschland in Philosophie. „Wir wollen unseren Besuchern eine kleine, museumspädagogische Einführung zur Ausstellung mit auf den Weg geben, zumal die Leute auf der Straße noch sehr wenig über Edith Stein wissen“, informiert der Abt von Stift Stams, German Erd.