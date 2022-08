Lkw-Lenker mit fast drei Promille auf der Fernpassstraße gestoppt

Nassereith – Die Polizei hat am Dienstag im Bezirk Reutte einen schwer betrunkenen Fahrzeuglenker aus dem Verkehr gezogen. Kurz nach 18 Uhr meldete eine Autofahrerin, dass auf der Fernpassstraße (B179) vor ihr ein Klein-Lkw in auffälligen Schlangenlinien fahre.

Eine Polizeistreife konnte den Lenker wenig später in einer Verkehrsbucht anhalten. Bei dem 46-Jährigen wurde daraufhin ein Atemalkoholgehalt von 1,46 mg/l festgestellt, was einem Blutalkoholgehalt von fast drei Promille entspricht. Dem Mann wurde der Führerschein noch an Ort und Stelle abgenommen. (TT.com)