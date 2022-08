Mann (36) ging in Thiersee hinter Lkw vorbei: von Auto erfasst und schwer verletzt

Thiersee – Ein Fußgänger (36) ist am Dienstagmorgen in Thiersee von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der 36-Jährige war zuvor aus einem am Straßenrand abgestellten Lkw ausgestiegen, der von seinem Arbeitskollegen gelenkt wurde. Direkt hinter dem Laster war ein Schutzweg, den der Mann überqueren wollte, um etwas auf die andere Straßenseite zu bringen.