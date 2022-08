Gasspeicher in Österreich zu 56 Prozent gefüllt

Wien – Die Gasspeicher in Österreich sind zu 56 Prozent gefüllt – das reicht für rund 60 Prozent des jährlichen Gasverbrauchs, wie das Energieministerium am Mittwoch mitteilte. Am 8. August seien in den heimischen Speichern 53,6 Terawattstunden (TWh) Erdgas gelagert gewesen. Auch der ehemalige Gazprom-Speicher in Haidach werde kontinuierlich befüllt.