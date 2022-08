"Mögliche Straftaten müssen aufgeklärt werden": Presse zu Trump-Razzia

Hochrangige Republikaner haben sich nun auf die Seite des ehemaligen Präsidenten gestellt, gerade als seine Machtbasis zu schrumpfen schien. In einer tief gespaltenen Nation ist es leicht, die Razzia als Politisierung des FBI durch die Regierung der Demokraten unter Joe Biden darzustellen. Wenn es keine Anklage gegen Trump gibt, wird er das Gewand des Märtyrers anlegen und könnte so das Nominierungsverfahren (der Republikaner für die US-Präsidentschaftswahl) spielend meistern. Sollte die Durchsuchung politisch motiviert gewesen sein, könnte dies nach hinten losgegangen sein."

"Alles deutet darauf hin, dass Donald Trump sich bereits entschieden hat, 2024 erneut für das Präsidentenamt zu kandidieren. Einer der wenigen Gründe, die dies verhindern könnten, wäre, dass gegen ihn strafrechtlich ermittelt wird. Deshalb wird der ehemalige Präsident versuchen, diese Hausdurchsuchung oder jede andere Ermittlung gegen ihn als ein Komplott der Demokraten zu verkaufen. Er wird behaupten, man wolle verhindern, dass er wieder Präsident wird. Was klar zu sein scheint ist, dass die ohnehin schon starke Polarisierung und die Spannungen in den USA noch weiter zunehmen werden, sollte Trump letztendlich auf die Anklagebank kommen. Und dass dies die tiefe politische Spaltung des Landes noch verschärfen wird."

Donald Trump hat recht. Wenn auch nicht in dem Sinn, wie er es meinte: Nur in einem "kaputten Land der Dritten Welt" ist denkbar, dass ein abtretender Staatschef vertrauliche Dokumente mit nach Hause nimmt. Trumps mutmaßliches Fehlverhalten – auch für ihn gilt die Unschuldsvermutung – erinnert tatsächlich an Autokraten in Afrika, die ihre Spuren verwischen, indem sie kompromittierende Akten verschwinden lassen.

Hat Trump tatsächlich Akten geklaut, wäre dies ein weiteres Krisensymptom der US-Demokratie. Noch stärker an ein "kaputtes Drittweltland" erinnern bereits der Sturm aufs Kapitol und der abgewendete Putschversuch des abgewählten US-Präsidenten am 6. Januar 2021. Auch mit seiner penetrant wiederholten Lüge vom Wahlbetrug, wonach er der legitime US-Präsident sei, beschädigt Trump den amerikanischen Rechtsstaat."

"Was Trump als "unangekündigte Razzia" bezeichnete, musste von jenem FBI-Direktor Christopher Wray genehmigt werden, den Trump selbst ernannt hat. Die Durchsuchung war die Ausführung eines Durchsuchungsbefehls, den ein Bundesmagistratsrichter auf der Basis von Beweisen für ein mögliches Verbrechen erlassen musste. (...) Es gibt Grund zur Annahme, dass die Durchsuchung darauf abzielte, mehr als nur ein paar abhanden gekommene und möglicherweise sogar vertrauliche Unterlagen zu Tage zu bringen. Das Justizministerium hat seine Ermittlungen kürzlich auf Trumps Bemühungen ausgedehnt, die (Präsidentenwahl) im Jahr 2020 zu kippen, wie die Washington Post berichtete. (...) Die US-Justiz beruht auf dem Prinzip, dass niemand über dem Gesetz steht. Es gibt viele Fälle, in denen dieser Grundsatz nicht eingehalten wird. Die Durchsuchung vom Montag – bei der laut Politico ein Anwalt Trumps anwesend war – scheint nicht dazu zu gehören. Es handelt sich um die ernsthafteste und öffentlichste Prüfung möglicher Anklagen gegen einen ehemaligen Präsidenten. Und in Anbetracht der Masse an Beweisen sollte das auch so sein, oder?"