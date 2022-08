Tieflader für Medaillen: Große Hoffnungen bei EM

Felix Auböck will weiter auf der Erfolgswelle schwimmen – am Sonntag zunächst über 200 m Kraul.

Innsbruck – „Wenn man sich die Entry List ansieht, werden wir einen Tieflader brauchen, um alle Medaillen heimzubringen“, scherzt Sportdirektor Walter Bär. Für gewöhnlich wagt man im österreichischen Schwimmverband nicht mal spaßeshalber große Worte. Doch angesichts der jüngsten starken WM-Ergebnisse mit zwei Bronze-Medaillen im Synchronschwimmen und insgesamt neun Finalteilnahmen darf die OSV-Abordnung selbstbewusst wie lange nicht mehr ab morgen in Rom in eine Europameisterschaft starten.

Der Olympia- und WM-Vierte Felix Auböck lässt zwar die 800 m Kraul aus, gilt aber über die 200- (Sonntag bzw. Montag) und 400-m-Strecke (kommenden Mittwoch) ebenso als Medaillenaspirant wie die mit WM-Bronze dekorierten Alexandri-Schwestern im Duett. Auch die in Linz trainierenden Tiroler Bernhard Reitshammer und Simon Bucher scheinen auf der Startliste unter den Besten auf: Der Absamer Reitshammer, 2021 schon EM-Dritter auf der Kurzbahn (100 m Lagen, wird aber in Rom nicht geschwommen) taucht im Foro Italico über 50 m Brust (Montag) als Vierter auf, über 200 m Lagen als Achter (kommenden Donnerstag) und 100 m Brust (morgen) als Neunter, der Innsbrucker Bucher als Neunter über 50 m Schmetterling (morgen, 1. Bewerb) und über die 100 m-Distanz (Samstag) als Fünfter. Bei der WM in Budapest, wo Reitshammer Vierter wurde (50 Brust), war nur ein Europäer schneller als er, ebenso wie bei Buchers sechstem WM-Platz.