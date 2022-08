Ein ungewöhnlicher Räuber feiert groß Geburtstag

Fast jedes Kind kennt ihn. Viele Eltern sind mit ihm aufgewachsen und haben ihn dann ihren Kindern wieder selber vorgelesen. Die Rede ist vom berühmten Räuber Hotzenplotz. Er zählt neben „der kleinen Hexe“ zu den berühmtesten Figuren des Schriftstellers Ottfried Preußler. Dieser ist zwar im Jahre 2013 verstorben, seine Figuren leben aber in den Kinderbüchern weiter. Früher waren die Bilder in den Büchern in schwarzer Tusche und kratzigen Strichen zu sehen, seit dem Jahre 2012 sind die Helden aber farblich unterlegt. Zum Räuber Hotzenplotz gehören auf jeden Fall die Großmutter, sein Freund Seppel, Kasperl, der große und böse Zauberer Petrosilius Zwackelmann, die Fee Amaryllis und natürlich der Wachtmeister Dimpfelmoser auch dazu. Der berühmte Kinderbuchklassiker ist ein Buch zum Vorlesen, aber auch gut für Leseanfänger geeignet. Es gibt sogar eine Buchversion in einfacher Sprache mit vielen Rätseln und Bildern. Aber auch der „ganz normale Klassiker“ gehört in jedes Kinderbuch-Regal. Ein Räuber zum Verlieben! Übrigens: