Erstmals mehr uneheliche als eheliche Babys in England und Wales

London – In England und Wales sind im vergangenen Jahr erstmals mehr Babys von unverheirateten Müttern geboren worden als von verheirateten. Mütter von 51,3 Prozent der Neugeborenen waren zum Zeitpunkt der Geburt unverheiratet oder in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft, teilte die nationale Statistikbehörde ONS am Mittwoch mit.