Gommemode, Bre! Die Kandidaten zum deutschen Jugendwort des Jahres

Innsbruck – Die Wahl zum deutschen Jugendwort des Jahres – oder der alljährliche Moment, an dem man sich schon mit Ende 20 mächtig alt vorkommt. Die juvenile Vokabelliste des Langenscheidt-Verlags hält in diesem Jahr wieder zehn Begriffe bereit, die irgendwo zwischen „wyld" und „sus" angesiedelt sind. Ob man da jetzt „SIUUUU" ruft oder das alles total „bodenlos" findet, bleibt jedem selbst überlassen.

Unter den Vorschlägen der Jugendlichen finden sich heuer sowohl neue Wörter als auch welche, die bereits in den vergangenen Jahren in den Toplisten zu finden waren. Einmal mehr haben Online-Videospiele Inspiration geliefert.

Bis zum 13. September können Jugendliche auf der Website des Verlags für ihr Lieblingswort abstimmen. Die drei Wörter, für die nach Ablauf der Frist am häufigsten gevotet wurde, kommen in eine Finalabstimmung. Diese läuft bis zum 18. Oktober. Das deutsche Jugendwort 2022 soll schließlich am 25. Oktober verkündet werden. Die Wahl zu Österreichs Jugendwort des Jahres startet traditionell erst Anfang November.