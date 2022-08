28-Jähriger ging nach Radsturz mit schweren Kopfverletzungen ins Bett

Mayrhofen – Nach einem Fahrradunfall in Mayrhofen musste ein 28-Jähriger am Mittwoch mit schweren Verletzungen in die Klinik Innsbruck geflogen werden. Laut Polizei kam es zu dem Unfall bereits in der Nacht: Kurz nach Mitternacht stürzte der Mann mit seinem E-Bike, schlug mit dem Kopf auf und verlor das Bewusstsein.