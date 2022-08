Auto auf Inntalautobahn bei Pettnau in Flammen: Familie blieb unverletzt

Pettnau – Glück im Unglück hatte am Mittwoch eine 51-jährige Autofahrerin, die mit ihren beiden Kindern sowie zwei Hunden auf der Inntalautobahn (A12) von Telfs in Richtung Innsbruck unterwegs war. Gegen 14 Uhr bemerkte sie, dass der Wagen plötzlich nachließ, darum lenkte sie ihn auf den Pannenstreifen in Pettnau. Schon stieg Rauch aus dem Motorraum auf. Die Familie verließ sofort das Auto.