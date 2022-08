Angreifer befreien mehr als 800 Häftlinge aus Gefängnis im Kongo

Kinshasa – In der Demokratischen Republik Kongo sind nach offiziellen Angaben mehr als 800 Häftlinge aus einem Gefängnis entkommen. Wie die Regierung in der Hauptstadt Kinshasa mitteilte, drangen mutmaßliche Rebellen in der Nacht zum Mittwoch in die Anstalt in der Stadt Butembo im Osten des Landes ein und verhalfen den Häftlingen zur Flucht. Insgesamt seien dort annähernd 900 Menschen inhaftiert gewesen. Zwei Polizisten und vier Angreifer seien bei Auseinandersetzungen getötet worden.