Haare sammeln für die Rettung der Meere

Diese Haarfilter werden weltweit eingesetzt. In Seen und Gewässern, vor Industriegebieten und an Küsten, um Öle, Treibstoffreste und Sonnenmilch aus dem Wasser zu filtern. Im Sommer 2019 kamen die Haarfilter auch vor Mauritius zum Einsatz, als dort ein Frachter auf Grund lief und mehrere tausend Tonnen Öl verlor.

In Österreich machen schon einige Friseursalons mit. Einer davon ist der SaloN04 in der Josefstadt. Betreiberin Sonja Krenn ist über eine Fernsehsendung auf die Initiative gestoßen. "Wir denken in unserem Unternehmen den Umweltschutz immer mit und gerade Müllvermeidung ist ein großes Thema", sagte die 34-Jährige im Gespräch mit der APA. Das Projekt passe perfekt zu ihrer Unternehmensphilosophie. Sie versuche möglichst umweltbewusst und ressourcenschonend zu arbeiten und mit "Hair Help the Oceans" werde "mit einem geringen Aufwand, ein großer Nutzen erzielt". "Warum Ressourcen verschwenden, wenn sie genützt werden können. Jeder kann seinen Teil zum Umweltschutz beitragen", so die junge Wiener Unternehmerin, die ihren Salon vor drei Jahren eröffnet hat.