Tiroler Grüner Mair hält Bundes-ÖVP für "wirklich instabil"

"Ich merke, die Konzentration der ÖVP ist woanders" - nämlich beim ÖVP-Untersuchungsausschuss, konstatierte Mair. Generalsekretärin Laura Sachslehner (ÖVP) mache Pressekonferenzen "hauptsächlich zum Thema Korruption". Dies habe auch "Auswirkungen auf den Koalitionspartner", selbst wenn "manches" gelingen würde. "Wir wissen, wenn es in der Volkspartei eng wird, dann biegt sie irgendwo nach rechts ab und versucht einen Sündenbockwahlkampf zu machen", hielt Mair fest. "Eine ratlose ÖVP war immer schon eine schwierige Geschichte", sagte der Grün-Politiker.

Mair denkt "manchmal darüber nach, wie würde es im Bund zugehen, wenn die Kickl-FPÖ noch in einer Regierung wäre". "Da ist mir alles, was die Grünen machen - auch wenn es nicht immer zu hundert Prozent ideal ist - hundertmal lieber als die Freiheitlichen", sagte er. Zudem sehe er nicht, dass die Volkspartei derzeit "angesichts der abstürzenden Umfragewerte" in Wahlen gehen möchte.